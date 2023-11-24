Mayıs ayında Nilüfer ilçesi kırsal Dağyenice Mahallesi'nde yaşanan olayın ardında, servis taşımacılığı yapan Kamil Öğütçü hayatını kaybetti. Öğütçü, evine gittiği uzun süreli hostes çalışanı Aysun Y. ile arasında çıkan bir tartışma sonucunda saldırıya uğradı.

Tartışmanın tırmandığı noktada Aysun Y., cep telefonuyla sevgilisi olan kepçe operatörü Ali Dinç'e yardım çağrısında bulundu. Mesajında, "Patronumla birlikteyim. Bu adam beni rahatsız ediyor" ifadesini kullandı. Hızla olay yerine gelen Ali Dinç, Kamil Öğütçü ile tartıştıktan sonra tabanca kullanarak saldırdı. Öğütçü ağır yaralanırken, saldırıda yaralanan Aysun Y. olay yerinden kaçtı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak Kamil Öğütçü, sağlık ekiplerinin çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sonucunda Ali Dinç ve Aysun Y., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ali Dinç, ifadesinde cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini itiraf etti. Aysun Y. ise patronunun rahatsız etmesi üzerine Ali Dinç'ten yardım istediğini belirterek üzgün olduğunu ifade etti.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ali Dinç, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nda 'kasten öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmaya başlandı. Aysun Y. ise mağdur olarak gösterildi. Davanın ilk duruşmasında Ali Dinç, boşandığını ve eşi ölen Aysun Y. ile dini nikahla 13 yıldır birlikte yaşadıklarını söyledi.

“Aysun, olaydan 15 gün önce patronunun kendisinden 'hoşlandığını' söyledi. Ben de çalışmamasını istedim. O gün Aysun, Kamil Öğütçü ile konuşup ayrılmak için işe gitti. Telefon ile aradığımda bana, ağlamaklı bir sesle, 'Bir yere gidiyorum seni arayacağım' dedi. Durumdan şüphelendim. Bunun üzerine, Kamil'in daha önceden bildiğim Dağyenice'deki evine gittim. Burada, Aysun'u dayak yemiş halde gördüm. Arabaya binip evden uzaklaşıyorduk. Bu sırada Kamil bana, 'Bu kadın kötü, seninle de benimle de beraber oldu, ben esnafım bu mesele kapatılmalı' dedi. Bunun üzerine, 'Doğru mu?' diye sorduğumda Aysun bana, ‘Yalan söylüyor. Beni bayıltana kadar dövdü. Zorla benimle oldu' dedi. Bunun üzerine Kamil ile kavgaya başladık. Bu sırada, güvenlik görevlisi olarak çalıştığım iş yerimde kullandığım belimdeki tabancam yere düştü. İkimiz de almak isterken silah ateş alınca, Kamil 'Yandım anam' diye bağırdı. Sonra olay yerinden ayrıldık"

DİRENMEME RAĞMEN TECAVÜZ ETTİ

Davanın devamında ifade veren Aysun Y., olaydan 20 gün önce patronu Kamil Bey'in servis aracında kendisine yönelik rahatsız edici sözler sarf ettiğini iddia etti. "Sen dul kadınsın. Çok güzelsin. Erkeksiz yaşamazsın" şeklindeki sözlerin ardından işi bırakmayı düşündüğünü belirten Aysun Y., Kamil Bey'in ısrarıyla Dağyenice Mahallesi'ndeki evine götürüldüğünü, burada direnmeye rağmen dövülüp, tecavüze uğradığını iddia etti. Ardından Ali'nin gelmesiyle çıkan kavgada Ali'nin düşen tabancasını almaya çalıştıklarını, ancak silahın patladığını söyleyerek, "Patronum öldü" dedi.

Cinayetle ilgili devam eden yargılamada, tutuklu sanık Ali Dinç ile taraf avukatlarının katıldığı duruşmada, maktulün eşi K.Ö. de müşteki olarak hazır bulundu. K.Ö., Ali Dinç'in eşini tehdit ettiğini duyduğunu belirterek, serviste çalışan Aysun Y.'yi suçlayarak, "Davaya katılmak istiyorum. Ayrıca, mağdur konumundaki Aysun Y.’den şikayetçiyim. Kendisinin iki tarafı birbirine düşürdüğünü düşünüyorum. Olaya ilişkin görgüye dayalı bilgim yoktur. Ben şoförlerden, Ali Dinç'in eşim Kamil'i bir şekilde tehdit ettiğini duydum" ifadelerini kullandı.

SAVCI, 'MAĞDUR' DEDİ

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, "Sanığın olay tarihinde maktul Kamil ile mağdur Aysun'un yanına gidip, yanında getirdiği tabanca ile hedef almak suretiyle ateş ederek maktulü öldürdüğü, boğuşma sırasında ateş ederken minibüste bulunan mağdur Aysun'un da yaralandığı, sanığın, mağdurun yaralanmasını öngörmesine rağmen boğuşmaya devam edip, ateş etmek suretiyle neticeyi kabullendiği" ifadelerine yer verdi. Bu doğrultuda Ali Dinç hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet, Aysun Y.'ye yönelik 'kasten yaralama' suçundan ise 3 yıla kadar hapis cezası istedi.

Ali Dinç'in avukatları Okan Bozkurt ve Mert Atakılıç, müvekkillerinin cinayeti planlamadan işlemediğini savunarak tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, savunma için ek süre isteyen avukatlara bu süreyi vererek, sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi ve duruşmayı erteledi.