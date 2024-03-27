Bursa’da Süper Amatör Kümede gruplarında ilk 2’ye kalan 6 takım play-off mücadelesi verecek. İznikspor, Şükraniyespor, Karadeniz Güven, Fethiye İdman Yurdu, Alanyurtspor ve Orhaniyespor’un yer aldığı 6 takımdan 3’ünün Bölgesel Amatör Lige (BAL) çıkacağı play-off maçlarının fikstürü yayınlandı.

Bursa Süper Amatör Play-Off karşılaşmaları 7 Nisan Pazar günü başlayacak, ikinci maçlar 14 Nisan Pazar günü oynanacak.

Play-off maçları, tek devreli lig usulüne göre ve tarafsız sahalarda oynanacak. Play-off mücadelesini başarıyla tamamlayıp ilk iki sırada yer alacak takımlar, Bölgesel Amatör Lige yükselme hakkı kazanacak.

Kafkasspor’u BAL ligine, Doğan Spor’u namağlup Süper Amatör Lige, Alanyurt Spor’u da namağlup ligde şampiyon yapan Teknik Direktör Aydın Ungan play-off maçları öncesi yaptığı açıklamada, İnegöl’ü en iyi şekilde temsil ederek BAL Ligine çıkmak istediklerini söyledi.