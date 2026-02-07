Olay 30 Ocak gece 05.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi üzerinde meydana geldi. Hasım olan Yiğit D.(19) İle Mesut T.(19) cadde üzerinde denk geldi. Çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Y.D., elindeki silahlı Mesut T.'ye defalarca ateş etti. Şüpheli kaçarken, Mesut T. bacağına isabet eden mermiyle yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaçan şüpheli polis ekiplerince saklandığı kırsal mahallede yakalandı. Yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Mehmet Sevinç