İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı kırsal Cerrah Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda kaçak göçmenlerin olduğu yönünde bilgiye ulaştı. Alınan ihbar üzerine harekete geçen ekipler, belirtilen adrese operasyon düzenledi.

Yapılan kontrollerde, Türkiye’ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen 7 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Çalışmak amacıyla Türkiye’ye geldikleri öğrenilen şahıslar, İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Sağlık işlemlerinin ardından yakalanan kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.