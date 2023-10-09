Bursa'da polis, uyuşturucu madde ticareti ile ilgili bir ihbar üzerine Çekirge Mahallesi'nde operasyon düzenledi. Operasyon sırasında kaçmaya çalışan İbrahim Ç., polis tarafından yakalandı. İbrahim Ç.'nin üzerinde ve sırt çantasında yapılan aramada, 175 gram bonzai, 12 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 6 bin 400 TL, 1 ruhsatsız tabanca ve 10 dolu fişek ele geçirildi. İbrahim Ç., uyuşturucuların Hasan Y.'ye ait olduğunu iddia etti ve bu iddia üzerine Hasan Y. de gözaltına alındı. İki şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.