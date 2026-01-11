Kaza, Bursa’nın Osmangazi ilçesinde saat 06.00 sıralarında Çekirge Caddesi üzerinde meydana geldi. Altıparmak Caddesi istikametinden Çekirge yönüne seyir halinde olan 16 BAK 242 plakalı otomobilin sürücüsü Sezer Kurtoğlu, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce kaldırımda bulunan trafik uyarı levhasına çarptı, ardından savrularak ağaca vurdu.



Kazada sürücü Sezer Kurtoğlu ile otomobilde yolcu olarak bulunan Mert Can Çevikel ağır yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen Sezer Kurtoğlu’nun kardeşi, hurdaya dönen otomobili görünce büyük bir üzüntü yaşadı.

Gözyaşlarına hakim olamayan kardeşin feryatları yürekleri dağlarken, polis ekipleri tarafından sakinleştirilmeye çalışıldığı görüldü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat sürüyor.