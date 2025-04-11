Bursaspor'un Artvin Hopaspor karşısında oynayacağı kritik karşılaşma öncesi kentte büyük bir coşku yaşanıyor. Timsahlar, 13 Nisan Pazar günü Balıkesir'de oynanacak olan final niteliğindeki maça hazırlanırken, taraftarlar da bu tarihi anı birlikte yaşamak için gün sayıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ise bu büyük heyecana ortak olmak isteyenler için dev ekran kurulacağını duyurdu. Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Şampiyonluk yolunda hep birlikteyiz! Bursaspor’umuzun Artvin Hopaspor ile oynayacağı kritik mücadeleyi dev ekranda izlemek üzere buluşuyoruz. Bu yeniden doğuşun bir parçası olun. Sandalyelerinizi ve atkılarınızı almayı unutmayın!" ifadelerine yer verildi.

Maç yayını, 13 Nisan 2025 Pazar günü saat 15.00’te Acemler İstasyonu Park Et Devam Et Otoparkı’nda gerçekleştirilecek.