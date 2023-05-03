Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa Şehir Hastanesi’ne sorunsuz ulaşımın sağlanması amacıyla projelendirilen Altınşehir ile hastane arasındaki 6,5 kilometrelik yol tamamlanarak hizmete açıldı. Böylelikle vatandaşlar özel araçları ile giderken, otobana çıkmadan hastaneye ulaşma imkanı buldu.

Bursa’da ulaşım sorununun çözümüne yönelik büyük bütçeli projeleri bir bir kente kazandıran Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinden Bursa Şehir Hastanesi’nde ulaşımı sağlayacak 6,5 kilometrelik yolu da tamamladı. Toplam bin 355 yatak kapasitesi ile Bursa’nın sağlık yükünü önemli ölçüde çeken Bursa Şehir Hastanesi, Büyükşehir Belediyesi’nin, kamulaştırmalarla birlikte 100 milyon TL’yi bulan yatırımlarıyla daha ulaşılabilir hale geldi. Altınşehir ile Şehir Hastanesi arasında projelendirilen yolun ilk etabı olan 3 bin 500 metrelik bölüm daha önce tamamlanmıştı. Yolun ikinci etabı olan Ceviz Cadde ile hastane arasındaki 3 bin metrelik bölümün de tamamlanmasıyla şehir merkezinden otobana çıkmadan hastaneye kesintisiz ulaşımı sağlayan yol, bölge halkının da yoğun ilgi gösterdiği törenle hizmete açıldı.

Yapacağımız çok iş var

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, törende yaptığı konuşmada, Şehir Hastanesi’nin Bursa için önemine değindi. Özellikle pandemi sürecinde sağlık yükünün büyük bir kısmını Şehir Hastanesi’nin çektiğini hatırlatan Başkan Aktaş, “Özellikle biz pandemi sürecinde şehir hastanesinin ne demek olduğunu çok daha iyi anladık. Ama takdir edersiniz ki Şehir Hastanesi’ne ulaşım konusu çok önemliydi. Özellikle otoyola çıkmadan Şehir Hastanesi’ne ulaşımın hazzını yaşıyoruz. Daha Allah’ın izniyle yapacağımız çok işler var. Bir kere şu gerçeği kabul etmek lazım. Sanayimizin çeşitliliği, imkanların ve alternatiflerin fazlalığı Bursa’yı bir cazibe merkezi kılıyor. Bursa’nın nüfusu her sene 50-60 bin civarında artıyor. Bursa’nın en öncelikli konulardan bir tanesi ulaşım. Dolayısıyla planlamalarımızı da ona göre yapıyoruz. Burada özellikle kamulaştırma kısmı sorunluydu ve uzun sürdü. Allah’a hamdolsun 100 milyon civarında bir bedel harcayarak Bursalı hemşirelerimizin daha rahat ulaşımını temin etmek için bu çalışmayı hayata geçirdik” dedi.

Yatırımlar hız kesmiyor

Konuşmasında tamamlanan ve yapımı devam eden ulaşım yatırımları hakkında da bilgi veren Başkan Aktaş, 56 noktada hayata geçirilen akıllı kavşaklar, 4,5 kilometrelik Yunuseli yolu, Fuat Kuşçuoğlu ve Balıklıdere köprüleri, Adliye Kavşağı, Acemler ve Mudanya Kavşaklarında yapılan çalışmalarla ulaşıma nefes aldırdıklarını söyledi. Raylı sistemde bekleme süresinin 2 dakikaya düşürülmesi, Odunluk İstasyonu’nun hizmete açılması, devam eden Emek-Şehir Hastanesi hattı ve Üniversite-Görükle hatları ile birlikte raylı ulaşım ağının da genişlediğini kaydeden Başkan Aktaş, “Yaptığımız çalışmalarda trafikte yaşanan rahatlama uluslararası istatistiklere de yansıyor. Dünyada 6 kıta, 56 ülke ve 400’ü aşkın şehirde trafik endeksleri hazırlayan navigasyon firması Tomtom’un verilerine göre, 2022 yılında Bursa trafik sıkışıklığında Türkiye’de 9’uncu, dünyada 125’inci sırada. Ama bir önceki yıl Türkiye’de 5, dünyada 73’üncü sıradaydı. Buna rağmen ben işimizin bittiğini falan söylemiyorum. Allah’ın izniyle daha rahat bir trafiği oluşturmak adına elimizden gelen bütün gayretleri ortaya koyacağız. Çünkü ulaşımın Bursa’nın öncelikli konularından bir tanesi olduğunu çok iyi biliyorum ve ekip arkadaşlarımızla da bütün motivasyonumuz bu doğrultuda. Şehir Hastanesi yolumuz hayırlı, uğurlu olsun. Allah kazasız, belasız sürüşler nasip etsin” diye konuştu.

“5 proje sayamayan başkanlar var”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala da ulaşım projeleri başta olmak üzere her geldiğinde kendisini birkaç açılışla buluşturan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti. Orhaneli ilçesinde yapılan açılış töreninde bir muhtarın Başkan Aktaş’la yaşadığı diyaloğu anlatan Ala, “Muhtarımız bir istinat duvarını soruyor. Başkanım konunun tüm sürecine hakim ve tek tek anlatıyor. Dedim ki belediye başkanı olmamış, belediye başkanı doğmuş. Gerçekten teşekkür ediyorum. Öyle 5 yıl görevde kalıp da arkasına dönüp 5 tane iş sayamayan ama onlarca polemik üreten çok belediye başkanları gördük. Çözüm üretemeyen, sorun üreten, hizmet yapamayan ama siyaset yapan çok belediye başkanları ile birlikte yaşıyoruz. Değerli kardeşlerim mesele şudur; herkes bulunduğu yerde milletin kendisinden beklediği işi yapmalı. Siyasetçiden siyaset yapmasını bekler, hakkıdır doğrudur. Ama biz belediye başkanından iş yapmasını bekleriz. Yahu ara sıra siyaset yap ama ara sıra da iş yap be kardeşim. Türkiye’yi dolaşıyorsun. Bulunduğun yerde sayabileceğin bir tane işin yok. Bunlar Türkiye’ye zaman kaybettiriyor” dedi.

Siyasetten, hizmet etmeyi anlarız

Törende söz alan Bursa Milletvekili Mustafa Esgin de tek heyecanlarının millete, memlekete hizmet etmek olduğunu belirterek, “Her zaman söylüyoruz. Bizim siyasetten anladığımız tek şey var. O da milletimize memleketimize hizmet etmek. Birileri polemiklerle konuşur, birileri siyaset etmekten algıyı anlar, algı üzerine baskılarla bir siyaset yapma anlayışına sahiptir. Biz de icraatlarımızla konuşuruz” dedi.