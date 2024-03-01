Bursa’da otomobil ile çarpışan servis minibüsü aracı yan yattı. Servis minibüsünün boş olması faciayı önledi.

Kaza, merkez Demirtaş Sakarya Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 S 5218 plakalı servis minibüsü ile otomobil çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle servis aracı yan yatarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Servisin boş olması muhtemel bir faciayı önlerken, olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan sürücüleri ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere götürdü.

Kaza sonrası hasar alan araçlar ise kaldırılarak yol yeniden trafiğe açıldı.