Bursa’nın Mudanya ilçesi sahil bandında zabıta ekipleri ile seyyar satıcılar arasında tansiyon yükseldi. Ruhsatsız satış yaptığı belirlenen seyyarlara müdahale eden ekipler ile satıcılar arasında kısa süreli arbede yaşandı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sahil kenarında ruhsatsız olarak tezgah açan seyyar satıcılara yönelik denetim gerçekleştirdi. Müdahale sırasında bazı satıcılar tezgâhlarının kaldırılmasına tepki gösterince gerginlik yaşandı. Seyyar satıcılar, "Ekmek paramızı kazanıyoruz" diyerek tepki gösterirken, bazı vatandaşlar da satıcılara destek verdi.

Zabıta ekipleri, uyarılara rağmen tezgahlarını kaldırmayan satıcılara yasal işlem uyguladı.