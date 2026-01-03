Merkez Osmangazi ilçesi 1. Çay Sokak üzerinde bulunan 2 katlı evin üst katında meydana geldi. Binadan dumanların yükseldiği gören vatandaşlar 112 ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle evden çıkarılan ve dumandan etkilendiği belirlenen 2 kadın sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan 2 kişi, Çekirge Devlet Hastanesine sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Polis ekiplerince yapılan ilk incelemede yangının sobadan kaynaklandığı belirlendi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA