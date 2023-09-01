Bursa'da dün akşam meydana gelen trajik olayın ardından, 45 yaşındaki Leyla Koca'nın sokak ortasında öldürülmesi ve 53 yaşındaki eşi Hakkı Koca'nın gözaltına alınmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İkilinin mayıs ayında bir televizyon programına katıldığı ve bu program sırasında da bir tartışma yaşandığı belirtildi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Bursa'nın Osmangazi ilçesi Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi'nde gerçekleşti. Otomobille seyir halinde olan Hakkı Koca ile eşi Leyla Koca arasında bir tartışma başladı. Bu anlaşmazlık, sonrasında ölümcül bir olaya dönüştü. Leyla Koca, aracın yavaşlaması sırasında araçtan inip kaçmaya çalıştı, ancak eşi Hakkı Koca, elindeki bıçakla kadını bıçakladı. Leyla Koca ağır yaralanırken, çevredeki vatandaşlar tarafından Hakkı Koca etkisiz hale getirildi. Ancak Leyla Koca, Bursa Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kadın, dört çocuk annesi olarak hayatını kaybetti.

Olayın daha önce televizyon programında da tartışmalı anlara sahne olduğu ortaya çıktı. Mayıs ayında katıldıkları bir TV programında çift arasında yaşanan tartışma anları kameraya kaydedilmişti. Görüntülerde, Leyla Koca'nın stüdyoyu terk ederken "O arsayı sana vermiyorum" dediği, bu sözler üzerine ise Hakkı Koca'nın "Dengesiz konuşma" diyerek eşinin üzerine yürüdüğü görülüyor.

Hakkı Koca, polis tarafından gözaltına alınırken, Leyla Koca'nın cenazesi bugün Bursa'da toprağa verilecek.