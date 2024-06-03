Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BUSKİ) X hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada 04.06.2024-10.06.2024 tarihleri arasında Yıldırım ilçesinde su kintisi yapılacağı açıklandı.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesi Vatan Mahallesi Derik Sokak ve civarında 04.06.2024-10.06.2024 tarihleri arasında 10:00 - 16:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır."
Kaynak: SEHER YAŞA