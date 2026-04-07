BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar nedeniyle Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi’nde 8 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 19.00 arasında su kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Kesintinin Beşevler Caddesi, İzmir Yolu Caddesi, Bilginler Caddesi ve Yıldırım Caddesi arasında kalan bölge ile çevresinde etkili olacağı belirtildi.

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar nedeniyle mevcut içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalara karşı önlem amacıyla, 8 Nisan 2026 ile 12 Nisan 2026 tarihleri arasında saat 09.00 ile 18.00 arasında planlı su kesintileri yapılacağı açıklandı.

Yetkililer, vatandaşların su kesintisine karşı gerekli önlemleri almaları konusunda uyarıda bulundu.