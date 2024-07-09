BUSKİ Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda 09-19 Temmuz tarihleri arasında Osmangazi ilçesi Çeltikköy mahallesinde yapılacak çalışmalar kapsamında su kesintisi yapılacağını duyurdu. BUSKİ paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Osmangazi İlçesi  Çeltikköy Mahallesi ve civarında  09.07.2024-19.07.2024 tarihleri arasında  10:00 - 18:00 saatleri arasında zaman zaman  su kesintisi yapılacaktır."

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Kaynak: ÖZNUR DEDE