BUSKİ Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda 09-19 Temmuz tarihleri arasında Osmangazi ilçesi Çeltikköy mahallesinde yapılacak çalışmalar kapsamında su kesintisi yapılacağını duyurdu. BUSKİ paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Osmangazi İlçesi Çeltikköy Mahallesi ve civarında 09.07.2024-19.07.2024 tarihleri arasında 10:00 - 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır."

Kaynak: ÖZNUR DEDE