Kestel İlçe Emniyet Müdürlüğü çarşı ve mahalle bekçileri, rutin devriye görevleri sırasında, peşinde 5 ayrı suçtan arama kaydı bulunan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişiyi yakaladı. Şüpheli, bekçilerin kovalamacası sonucu ele geçirildi. H.Y. isimli zanlının, üzerinde 5 ayrı suçtan arama kaydı bulunduğu ve 19 yılı aşkın kesinleşmiş hapis cezasına çarptırıldığı tespit edildi. Emniyet tarafından yapılan işlemlerin ardından H.Y., adli makamlara sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca, bir aracın plakalarının çalındığı bilgisi üzerine emniyet ekipleri hızla harekete geçti. Kestel İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, olayın gece geç saatlerde meydana geldiğini ve 2 şüphelinin başka bir araçla araç plakalarını çaldığını belirledi. Yapılan araştırmalarda, şüphelilerin çaldıkları plakaları başka bir araca taktıkları ortaya çıktı. Ekipler, aracı izleyerek aynı gün içinde Kestel ilçesine girdiğini tespit etti. Şüpheliler, yakalanacaklarını anladıklarında aracı terk edip yaya olarak kaçmaya başladılar. Ancak, polis ekiplerinin yoğun çabaları sonucu 2 şüpheli yakalandı.

Araçta yapılan aramada, çalınmış plakaların yanı sıra cep telefonları ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Kestel İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son üç günde gerçekleştirdiği operasyonlarda toplamda 5 aranan kişinin yakalandığı ve 6 kişi hakkında uyuşturucu madde bulundurma suçundan işlem yapıldığı bildirildi.