BUSKİ'den yapılan açıklamaya göre Yıldırım ve Osmangazi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak.

BUSKİ'den yapılan açıklamada, "BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesi Çelebi Mehmet Mahallesi Akdeğirmen Sokak ve civarında 09 Şubat 2025 tarihinde (PAZAR) 11:00-14:00 saatleri arasında, Osmangazi İlçesinde ise Demirtaş Sakarya Mahallesi ve civarında 10 Şubat 2025 (PAZARTESİ) tarihinde 09:00-18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur" ifadelerine yer verildi.