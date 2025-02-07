İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, gençlerin şehre dair fikir ve beklentilerini dinleme adına düzenlenen Genç Bakış programları kapsamında bu sabah Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampüsünde Hacı Sevim Yıldız-4 ve Tematik Lise öğrencileriyle bir araya geldi. Kampüsün konferans salonunda yapılan buluşma öncesi öğrencilere yönelik mini bir ankette yapıldı.

GÜZEL BİRŞEYLER ORTAYA KOYMAK İSTİYORUZ

Öğrenciler ve okul öğretmenleriyle idarecilerin katıldığı buluşmada Belediye Başkanı Alper Taban programın amacından söz ederek konuşmaya değil, dinlemeye geldiğini söyledi. Başkan Taban, “Genç Bakış adı altında programlar, buluşmalar yapıyoruz. Seçim sonucunda görevimize devam ediyoruz. Bu vesileyle bizlere güvenip emaneti teslim eden herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah dönem sonuna kadar hiç kimseyi mahcup etmeyecek şekilde azim ve gayretle çalışacağız. İnşallah günün sonunda da güzel bir şeyleri ortaya koymak istiyoruz” dedi.

“BİZE İCAT ÇIKARIN”

Ortak aklın önemine de değinen Başkan Taban, öğrencilere seslendiği konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Şehir hepimizin. Bu buluşmaların altında yatan bir gaye de şehri birlikte yönetmek. Ortak akıl dediğimiz, aslında geçmişte de istişare olarak ifade edilen ve dinen de bizlere tavsiye edilen hususu aslında yerine getirmek istiyoruz. Hepimizin fikri çok değerli. Başta öğretenlerimiz, öğrencilerimiz, yetişkinler, gençler, özel bireylerimiz, bay, bayan, çocuklarımız hepsi değerli. Dolayısıyla gençlerimizin fikrini öğrenmek için de genç bakış buluşmalarımızı yapıyoruz. Burada öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin sorularını yanıtlıyoruz. Eleştirilerinizi, tavsiyelerinizi dinlemek istiyoruz. Bugün 153 hatlarımız var, WhatsApp hatlarımız var, farklı iletişim kanallarından bizlere ulaşabiliyorsunuz. Bizlere icatlar çıkarmanızı istiyoruz. Sizin hayal gücünüze, vizyonunuza güveniyoruz.”

Konuşma sonrası mikrofon öğrencilere uzatıldı. Şehirle ilgili talep, öneri, şikayet ve tavsiyelerini ileten öğrenciler şehre dair hayallerini de anlattılar.