Olay, merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi 2. Gündoğdu Sokak'ta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, boş arsada mavi variller gören vatandaşlar durumu Osmangazi Belediyesi Zabıta ekipleri ve AFAD'a bildirdi. Zabıta ve AFAD ekipleri, şüpheli varillerin yanına giderek, içlerinde vazelin ve çeşitli tehlikeli maddeler bulunduğunu, ayrıca zamanla biriken metan gazı oluştuğunu belirledi. Olası bir patlama riski nedeniyle ekipler, bölgede güvenlik önlemleri aldı. Yapılan incelemeler sonucunda, boş arsaya mavi varilleri atan geri dönüşüm firmasına 90 bin TL para cezası kesildi.

Kaynak: İHA