Apple yeni iPhone Pro ve Pro Max modelleri ile ilk katlanabilir telefonunu 9 Eylül’de tanıtmaya hazırlanıyor. Özellikle iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max’in, önceki nesle göre 100 ila 300 dolar arasında daha pahalı olabileceğine yönelik tahminler bulunuyor.

Türkiye’de ise döviz kuru, vergiler ve Apple’ın bölgesel fiyatlandırma politikası devreye girdiği için ABD’de yapılacak 100 dolarlık bir artışın etikete aynı oranda yansıması beklenmiyor. Apple Türkiye’nin önceki yıllardaki fiyat politikası temel alınarak yapılan hesaplamalara göre, başlangıç fiyatının Pro Max modelinde 160 bin TL’yi aşabileceğini üst versiyonların ise 200 bin TL’nin üzerine çıkabileceğini gösteriyor.

iPHONE 18 PRO TÜRKİYE FİYATI NE KADAR OLABİLİR?

Apple’ın ABD’de iPhone 18 Pro ailesine 100 dolarlık zam yapması, sektör kaynakları tarafından daha ılımlı ve olası senaryo olarak değerlendiriliyor.

Bu senaryoda iPhone 18 Pro’nun ABD başlangıç fiyatının 100 dolar atması ve Apple Türkiye’nin mevcut fiyatlandırma yaklaşımına devam etmesi halinde 256 GB kapasiteli iPhone 18 Pro’nun yaklaşık 137.000 TL, iPhone 18 Pro Max’in ise 150.000 TL başlangıç fiyatıyla Türkiye’ye gelmesi mümkün görünüyor.

Maliyet artışının daha büyük bölümünün tüketiciye yansıtıldığı 200 dolarlık zam senaryosunda ise iPhone 18 Pro için 148.000 TL, iPhone 18 Pro Max için 162.000 TL seviyeleri gündeme geliyor.

Analist Jeff Pu’nun dile getirdiği 250-300 dolarlık daha sert artış gerçekleşirse başlangıç fiyatları bu tahminlerin de üzerine çıkabilir. Ancak Apple’ın satış hacmini korumak için maliyetin bir bölümünü üstlenebileceği ve özellikle başlangıç modellerinde zammı yaklaşık 100 dolarla sınırlayabileceği değerlendiriliyor.

EN PAHALI MODEL 200 BİN TL’Yİ GEÇEBİLİR

Konuşulan 137.000, 150.000 ve 162.000 TL seviyeleri, Pro modellerin başlangıç kapasiteleri için yapılan tahminleri ifade ediyor.

Depolama kapasitesi yükseldikçe Apple’ın uyguladığı fiyat farkı da artıyor. iPhone 17 Pro şu anda 256 GB kapasiteyle 119.999 TL’den başlarken 512 GB versiyon 133.999 TL’ye, 1 TB seçeneği ise 147.999 TL’ye çıkıyor.

Apple’ın benzer depolama farklarını iPhone 18 Pro ailesinde koruması halinde 1 TB ve özellikle Pro Max’e özel yüksek kapasiteli versiyonların fiyatı 200 bin TL sınırını aşabilir.

FİYAT ARTIŞININ ARKASINDA A20 PRO İŞLEMCİ VAR

iPhone 18 Pro ve Pro Max’in Apple’ın yeni nesil A20 Pro işlemcisini kullanması bekleniyor. Çipin TSMC’nin 2 nanometrelik üretim sürecinden çıkacağı ve önceki nesillere göre daha yüksek üretim maliyetine sahip olacağı belirtiliyor.

Artışın tek nedeni işlemci de değil. Akıllı telefonlarda kullanılan DRAM ve NAND bellek fiyatları, yapay zeka sunucularına yönelik yüksek talep nedeniyle son dönemde önemli ölçüde yükseldi. Bellek üreticilerinin kapasitelerini daha yüksek kâr sağlayan veri merkezi ürünlerine ayırması, tüketici elektroniği için kullanılabilecek çip miktarını sınırlandırıyor.

TÜRKİYE FİYATI NASIL HESAPLANIYOR?

ABD fiyatını güncel dolar kuruyla çarpmak, iPhone’un Türkiye satış fiyatını vermiyor. Apple Türkiye etiketi belirlenirken cihazın vergisiz maliyetine Kültür ve Turizm Bakanlığı payı, TRT bandrol ücreti, ÖTV ve KDV gibi birbirinin üzerine eklenen mali yükümlülükler dâhil ediliyor.

Buna lojistik, garanti, operasyon maliyetleri ve Apple’ın kur değişimlerine karşı bıraktığı fiyat payı da ekleniyor. Türkiye fiyatı bu nedenle günlük kur hareketlerinden daha yüksek veya daha düşük bir dolar karşılığına sahip olabiliyor.

Apple’ın tanıtım gününde kullandığı kur seviyesi de büyük önem taşıyor. Tanıtıma kadar Türk lirasında yaşanabilecek değişiklikler, bugün yapılan hesaplamalarda birkaç bin liralık sapmaya neden olabilir.

STANDART iPHONE 18 DAHA SONRA GELEBİLİR

Apple’ın bu yıl alışılmış iPhone takvimini değiştireceği de iddia ediliyor. Şirketin ilk aşamada iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve katlanabilir iPhone modelini tanıtması bekleniyor.

Standart iPhone 18 ile daha uygun fiyatlı iPhone 18e’nin ise 2027’nin ilk yarısına bırakılabileceği belirtiliyor.

iPHONE 18 PRO’DA HANGİ ÖZELLİKLER BEKLENİYOR?

iPhone 18 Pro’nun tasarım tarafındaki en görünür değişikliğinin küçülen Dynamic Island olması bekleniyor. Sızıntılara göre Apple, ön kamera ve Face ID bileşenlerinin kapladığı alanı azaltarak ekran kesitini mevcut modele kıyasla yaklaşık yüzde 35 küçültebilir. Böylece tamamen kesintisiz bir ekrana geçilmese bile Dynamic Island daha az dikkat çeken bir yapıya kavuşabilir.

Kamera tarafında ise 48 megapiksellik ana kamerada değişken diyafram sistemine geçileceği öne sürülüyor. Bu teknoloji, objektiften sensöre ulaşan ışık miktarının fiziksel olarak ayarlanmasını sağlayarak düşük ışıkta ve alan derinliği gerektiren çekimlerde daha fazla kontrol sunabilir. Ancak özelliğin her iki Pro modelinde mi yoksa yalnızca Pro Max’te mi kullanılacağı henüz net değil.

Telefonun bağlantı altyapısında Qualcomm yerine Apple’ın kendi geliştirdiği C2 modemin görev yapması bekleniyor. Yeni modemin daha yüksek bağlantı hızının yanında enerji tüketimini azaltarak pil ömrüne katkı sağlaması hedefleniyor. iPhone 18 Pro ailesinin ayrıca 2 nanometrelik A20 Pro işlemciyle gelmesi bekleniyor.