Belediye Başkanı Mustafa Bozbey imzasıyla sosyal medyadan paylaşılan açıklamada, heykelle ilgili yapılan yorumların iyi niyet taşımadığı vurgulandı.

Açıklamada, “Atalarımıza saygı göstermek, değerlerimizi ve kültürel mirasımızı yaşatmak hepimizin ortak sorumluluğudur,” denilerek Atatürk heykeliyle ilgili eleştirilerin kendilerini üzdüğü ifade edildi. Ayrıca, türbe, külliye ve camilerdeki güvenlik görevlileriyle ilgili gündeme getirilen yanıltıcı yorumlara da değinildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında, belediyemiz hakkında yapılan yanlış ve art niyetli paylaşımlar nedeniyle bir açıklama yapma gereği duyulmuştur. 10 Kasım’da Bursa’mıza kazandırdığımız Atatürk heykelinin ardından, sosyal medyada yapılan yorumların iyi niyet taşımadığı açıkça görülmektedir. Atatürk heykeline dair bu tür yorumlar bizleri derinden üzmektedir. Atalarımıza saygı göstermek, değerlerimizi ve kültürel mirasımızı yaşatmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Heykel açılışının hemen ardından yanıltıcı paylaşımlardan biri de türbe, külliye ve camilerdeki güvenlik personelleri hakkında olmuştur. Bu konuyla ilgili yazışmalar Eylül ayında yapılmış olmasına rağmen, bazı odaklar tarafından konu heykel açılışının hemen ardından gündeme getirilmiştir. Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi gereği belediyemiz, birçok alanda yeniden değerlendirme yaparak verimlilik ve tasarruf sağlamak amacıyla çalışmalara başlamıştır. Yeni turizm stratejimiz doğrultusunda, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan türbe, külliye ve camilerde görev yapacak personeller bu hedefe uygun olarak seçilecektir. Önümüzdeki süreçte, şehrimizin tarihî miraslarına yönelik çalışmalar, Bursa’mızın turizmine katkıda bulunacak donanımlı personeller tarafından sürdürülecektir. Kültürel miras alanlarımızda güvenlik zaafiyeti oluşturacak herhangi bir planlama kesinlikle söz konusu değildir. Kültür varlıklarımız ve ibadethanelerimize duyduğumuz hassasiyet doğrultusunda en iyi hizmeti sunma kararlılığımızı kamuoyuyla paylaşırız. Bu tür yorumları dile getiren kişileri, toplumsal birlik ve beraberliğe katkıda bulunmaya davet ediyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."