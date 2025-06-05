Artan trafik yoğunluğu nedeniyle Bursa İl Jandarma Komutanlığı, karadan ve havadan denetimlerini artırdı. Otoyollarda görevli trafik jandarmasına ek olarak, helikopter ekipleri İstanbul-İzmir otoyolu üzerinde sürekli gözlem yaptı. Bu denetimler, İhlas Haber Ajansı tarafından jandarma helikopterinden anlık olarak görüntülendi.

"Bir kural bir ömür" anlayışıyla bayram boyunca trafik kontrollerine ağırlık verildi. Bursa İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki 285 trafik timi, 896 personelle birlikte 5-9 Haziran tarihleri arasında, yani 4,5 günlük bayram süresince sahada aktif görev yapıyor. Denetimler, Bursa genelindeki otoyollar da dahil olmak üzere toplam 837 kilometrelik yol ağı üzerinde 21 ayrı noktada radar uygulamasıyla yürütülüyor.

İstanbul-İzmir otoyolunun Kuzey ve Batı gişelerinde 24 saat boyunca jandarma ekipleri görev alarak geçişleri kolaylaştırıyor. Ayrıca yol boyunca her 30 kilometrede bir yapay zeka destekli radar sistemi çalışıyor. Havadan yapılan denetimlere helikopterlerin yanı sıra drone ekipleri de destek veriyor.

Yolcu taşıyan otobüs ve minibüsler, sivil jandarma ekipleri tarafından kontrol ediliyor. Bursa'nın 9 ilçesinde bayram süresince denetimlerin devam edeceği belirtiliyor. Aynı zamanda İzmir yönünde, dinlenme tesislerinde de hem asayiş hem trafik kontrolleri gerçekleştiriliyor. Jandarma ekipleri sadece otoyollarda değil; İznik-Sakarya, İznik-Orhangazi, Orhangazi-Gemlik, Eski Yalova Yolu ve Gebze-İzmir otoyolu gibi ana arterlerde de 24 saat esasına göre görev yapıyor.