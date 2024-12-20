Olay, merkez Yıldırım ilçesi Demetevler Mahallesi'nde gerçekleşti. Demetevler Mahallesi üzerinde seyir halinde olan Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma ekipleri, 'Kasten adam öldürme' suçundan aranan Orçun Ü.'nün (41) aracını takibe aldı. 'Dur' ikazlarına aldırmayan şüpheli ile ekipler arasında kovalamaca başladı. Yaklaşık 30 kilometre süren kovalamacanın ardından şüpheli Orçun Ü., sokakta aracını bırakarak eve girdi. Kapıyı kapatarak ekiplerden kaçmaya çalışan şüpheli çatıya çıktı.





Çatıdan çatıya kovalamaca başladı

Orçun Ü., aracını sokak ortasında bırakıp çatıya çıkınca, durumu fark eden polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Çatıya çıkan şüpheli, 'Teslim ol' çağrılarına rağmen kaçmaya devam etti. Sokağın dört bir tarafını kapatan ekipler, kısa süre sonra çatılara çıkarak takibine devam etti. Çatıdan çatıya atlayarak kaçmaya çalışan Orçun Ü., sonunda Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Öte yandan şüpheli Orçun Ü.'nün 'Kasten adam öldürme', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Kumar oynatmak', 'Kumar oynatmaya yer temin etmek', 'Başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmak', 'Ruhsatsız tabanca bulundurmak' suçlarından 12 yıl 5 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi. Şüpheli, işlemleri yapılmak üzere Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne getirildi.