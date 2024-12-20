Pop müziğin başarılı ismi, yıl boyunca şarkılarıyla radyo ve müzik kanallarında geniş bir dinleyici kitlesine ulaşarak büyük bir başarıya imza attı.

İSTANBUL (İGFA) - Türk pop müziğinin güçlü sesi Ziynet Sali, yeni şarkısı "Müptelanın Bilgine" ile 2024 yılını müzik listelerinin zirvesinde tamamlıyor. Sali, beğeniyle karşılanan bu şarkısıyla sıkça gündeme gelirken, müzik dünyasında adını duyurmaya devam ediyor.

Telifmetre’nin açıkladığı rapora göre, Sali’nin şarkıları 2024 yılı boyunca toplam 148.677 kez yayınlandı. Sanatçının 78 farklı şarkısı, Türkiye genelinde 153 radyo ve TV kanalında yer alarak, onu yılın zirveye oturan ismi haline getirdi. Bu başarı, Ziynet Sali’nin müzikteki gücünü bir kez daha kanıtladı.