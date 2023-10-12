Bursa'da seyir halindeki motosiklete karşı şeritten hatalı dönüş yapan otomobil çarptı. Kaza anı kameraya yansırken, Taylandlı kadın başına aldığı darbeyle yaralandı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Kükürtlü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cem E., Taylandlı arkadaşı Missphetcharee Chaule ile cadde üzerinde seyir halinde olduğu sırada, karşı şeritten gelen otomobil hatalı dönüş yaptı ve kendilerine çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan Taylandlı turist kanlar içinde yerde kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Başına darbe alan Chaule, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayı sıyrıklarla atlatan Cem E. ise kontrol amaçlı ambulansta tedavi edildi.

Trafik ekipleri kontrollü şekilde trafiği sağlarken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.