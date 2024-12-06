Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TEKNOSAB Kavşağı ile Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi’ni İstanbul-İzmir Otoyolu’na bağladıklarını kaydetti. Bakan Uraloğlu, "Taşpınar mahallesi ile Hürriyet mahallesi arasındaki 1,3 kilometrelik bölümü ve 1,8 kilometre uzunluğundaki otoyol bağlantısı ile kavşak kollarının 3 kilometresini tamamlayarak hizmete açıyoruz" dedi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın önemli projelerinden biri olan TEKNOSAB Kavşağı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun katılımıyla gerçekleşen görkemli bir törenle hizmete giriyor. Düzenlenen açılış törenine, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa Milletvekillerinden Mustafa Varank, Ahmet Kılıç, Mustafa Yavuz, Refik Özen, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay katıldı.

Törende açılış konuşmasını yapmak üzere söz hakkı alan BTSO Başkanı İbrahim Burkay şunları söyledi:

"Hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün aslında altı yıllık hayalimizi gerçekleştiriyoruz. TEKNOSAB Bağlantı Kavşağı sadece ulaşımla alakalı bir durum değildir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu vizyonla Türkiye'mize sağladığı önemli bir yatırımdır. Sayın bakanım dört yıl gibi kısa sürede başta kamulaştırma olmak üzere Türkiye'nin en hızlı bağlantı kavşağı olan TEKNOSAB'ı Bursa'mıza kazandırarak önemli bir kazanım sağlamıştır. 2025'in ikinci çeyreğinden itibaren otuz yedi firmamız burada üretime başlamış olacak. 2027 yılında firmalarımız hizmette olacaktır. TEKNOSAB kavşağı aynı zamanda özellikle Bursa'nın kırk milyonluk ihracat hedefinde Bursa sanayisi olarak desteğimizi esirgemeyeceğiz. Burada yaklaşık yüz altmış bine yakın nüfus planlaması düşünüyoruz. Bu kapsamda otoyolumuzun ücretsiz olmasını da temenni ediyoruz. Açılışımız hayırlı uğurlu olsun." şeklinde konuştu.

Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, kente dair yapılan çalışmaların lojistik kolaylıklar sağladığını ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, ''Türkiye'nin önünü açan tüm yatırımları hayata geçtiğini ifade ederek, 2002 yılından bu yana Bursa’nın ulaşım ve iletişim altyapısına 230 milyar lira yatırım gerçekleştirdik” dedi.

“BURSA GELECEĞİN YOL HARİTASINI ÇİZMEYE DEVAM EDECEKTİR”

TEKNOSAB Kavşağı’nın, Bursa’nın geleceğine açılan bir kapı olduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, “Bugün burada açılışını yaptığımız kesim ise sadece bir başlangıçtır. TEKNOSAB, uluslararası arenada daha güçlü bir konuma yükselecek, yatırımcılar için daha cazip bir hale gelecektir. Bursa, sanayisiyle, iş adamlarıyla, tüccarlarıyla, üniversitesiyle, gençleriyle dinamik yapısıyla Türkiye’nin lokomotif şehirlerinden biri olmaya ve geleceğin yol haritasını çizmeye devam edecektir.” dedi.