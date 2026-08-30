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Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla alakalı inceleme başlatıldı.

Bacağında kırıklar olduğu öğrenilen Şengün, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Olay, Nilüfer ilçesi Gümüştepe Mahallesi'nde saat 12.30 sularında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ormanlık alanda yürüyüş yapan 36 yaşındaki Ömer Şengün, kayalık bölgede ilerlediği sırada ayağının kayması neticesinde yaklaşık 3 metre yükseklikten dere yatağına düştü. Düşme sonucu yaralanan Şengün için çevredekiler yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, UMKE ve polis ekipleri yönlendirildi. Zorlu arazi şartları sebebiyle bölgeye ulaşan AFAD ekipleri, dere yatağında yaralı halde bulunan Şengün'ü yürütülen çalışma sonucunda bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen Şengün'e olay yerinde UMKE ekipleri tarafından ilk müdahale gerçekleştirildi.

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