Lipödemin bacak, basen ve kollarda anormal yağ birikimiyle ortaya çıkan kronik bir hastalık olduğunu söyleyen Acıbadem Kayseri Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Hülya Yüksel, "Lipödem, özellikle kadınlarda görülen, bacaklarda ve basen bölgesinde, bazen de kollarda anormal yağ birikimiyle ortaya çıkan kronik bir hastalıktır. Lipödem, basit bir yağlanma değildir. Yağ dokusunda enflamasyon, doku değişimi ve fibrozis yani dokuda sertleşmenin görüldüğü bir bağ doku hastalığıdır. Bu durum genellikle kilo almakla karıştırılır ancak klasik obeziteden farklı bir durumdur. Diyete rağmen bacaklarınızda incelme olmuyorsa sizde lipödem olabilir. Lipödemin kesin nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, hormonların ve genetik faktörlerin önemli rol oynadığı düşünülmektedir. Özellikle ergenlik, hamilelik dönemleri ve menopoz dönemlerinde ortaya çıkabilir veya ilerleyebilir. Erken tanı çok önemlidir. Çünkü tedavi edilmediğinde ilerleyerek hareket kısıtlılığına ve yaşam kalitesinde düşmeye yol açabilmektedir" dedi.

"Lipödem obezite ile karıştırılmamalıdır"

Dr. Yüksel, lipödemin genellikle obezite ile karıştırıldığını fakat diyet ve egzersize dirençli bir durum olduğunu söyleyerek, "Lipödemde dikkat çeken en önemli özelliklerden biri vücudun üst kısmı normal kalırken, alt kısmının orantısız şekilde büyümesidir. Ayrıca hastalarda ağrı, hassasiyet ve kolay morarma sık görülmektedir. Diyet ve egzersizle bu bölgelerdeki yağ dokusunun azalması genellikle mümkün olmaz. Lipödem sıklıkla obeziteyle karıştırılmakta ancak diyet ve egzersize dirençli olması ayırıcı tanıda önemli bir kriterdir. Bu nedenle, doğru tanı hastalığın yönetimi açısından kritik öneme sahiptir. Lipödemin farklı tipleri ve evreleri olduğu için kişiye özel tedavi planlanmalıdır. Tedavi yaklaşımı multidisipliner olup, konservatif yöntemler arasında kompresyon tedavileri, manuel lenfatik drenaj, egzersiz ve diyet yer alırken ileri evre olgularda liposuction gibi cerrahi seçenekler değerlendirilebilir. Unutulmaması gereken en önemli nokta şudur ki; lipödem sadece kozmetik bir sorun değil, bir hastalıktır. Bu nedenle farkındalık oluşturmak ve doğru tanı almak için mutlaka hekiminize başvurmanız gerekmektedir" ifadelerini kullandı.