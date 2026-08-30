Yaz aylarında sıcak havalardan bunalan vatandaşların serinlemek için tercih ettiği havuzlar, gerekli hijyen şartlarının sağlanmaması halinde çeşitli enfeksiyonlara davetiye çıkarabiliyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Özel Ümit Hastanesi Enfeksiyon ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Uluğ, havuz suyunun yoğun kullanım ve kimyasal dengesizlikler nedeniyle sterilizasyon özelliğini kaybedebildiğini söyledi. Kirli veya yeterince kontrol edilmeyen havuzlarda özellikle dört farklı enfeksiyon türünün sık görülebildiğine dikkat çeken Uluğ, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Sindirim sistemi enfeksiyonlarına dikkat

Havuz kaynaklı sağlık sorunlarının başında sindirim sistemi enfeksiyonlarının geldiğini belirten Dr. Mehmet Uluğ, Salmonella, Shigella ve E. coli gibi bakterilerin bu tür enfeksiyonlara neden olabileceğini ifade etti. Enfeksiyonların ishal, karın ağrısı, yüksek ateş, bulantı ve kusma gibi belirtilerle ortaya çıkabildiğini kaydeden Uluğ, havuz suyunun yutulmaması gerektiğine dikkat çekti.

Dış kulak yolu enfeksiyonu görülebiliyor

Havuzda uzun süre kalmanın dış kulak yolu enfeksiyonlarına da neden olabileceğini belirten Dr. Mehmet Uluğ, kulakta bulunan koruyucu bariyer ve mumsu tabakanın suyla uzun süreli temas sonucu zarar görebildiğini söyledi. Bu koruyucu yapının bozulmasıyla birlikte sudaki veya ciltteki bakterilerin kulak içine yerleşebildiğini ifade eden Dr. Mehmet Uluğ, bunun enfeksiyona yol açabildiğini aktardı.

Çapaklanma ve kızarıklık önemli belirti

Havuz kullanımının ardından göz enfeksiyonlarının da görülebildiğini belirten Dr. Mehmet Uluğ, bu rahatsızlıkların bakteriyel ya da havuzdaki kimyasal dengenin bozulmasına bağlı olarak gelişebileceğini söyledi. Bakteriyel enfeksiyonlarda çapaklanmanın daha belirgin olduğunu kaydeden Dr. Mehmet Uluğ, klor dengesinin bozuk olduğu havuzlarda ise gözlerde kızarıklık ve yanma hissinin ön plana çıktığını ifade etti.

Kadınlarda enfeksiyon ve sistit riski

Klor takibinin yeterince yapılmadığı havuzların kadınlarda vajinal enfeksiyon riskini de artırabileceğini belirten Dr. Mehmet Uluğ, havuz suyunun vajinal floradaki yararlı bakterilerin dengesini bozabileceğini söyledi. Bu durumun akıntılı enfeksiyonlara zemin hazırlayabileceğini ifade eden Dr. Mehmet Uluğ, kadınlarda idrar yolunun kısa olması nedeniyle kirli sudaki bakterilerin idrar kesesine daha kolay ulaşabildiğini ve sistit oluşumunu tetikleyebildiğini kaydetti.

Regl döneminde havuz uyarısı

Kadınların özellikle regl dönemlerinde daha dikkatli olması gerektiğini belirten Dr. Mehmet Uluğ, enfeksiyon riskinin arttığı bu dönemlerde havuz kullanımından kaçınılmasını tavsiye etti. Dr. Mehmet Uluğ, vatandaşların havuz tercih ederken hijyen şartlarının, suyun düzenli kontrol edilip edilmediğine ve klor dengesinin uygun seviyelerde tutulmasına dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.