İhbar üzerine olay yerine polis ve bekçiler sevk edildi. Ekipler, şahısları sakinleştirmeye çalışırken alkollü şahıslardan biri bu kez yola doğru yöneldi. Polis ve bekçiler, muhtemel bir kazanın önüne geçmek için şahsı götürmekte güçlük çekti.



Tam bu sırada şahıs, kimsenin müdahalesi olmadan bir anda kendini yere bıraktı. Yere düşüş anını görenler şaşkına dönerken, ortaya çıkan görüntü kendisini yeren atan futbolcuların sahadaki bazı pozisyonlarını aratmadı.



Adeta "temassız faul" bekleyen şahıs, yerde bir süre beklerken o anlar basın mensuplarının kamerasına saniye saniye yansıdı.



Polis ekipleri, iki alkollü şahsı olay yerinden uzaklaştırarak yaşanan gerginliğe son verdi.