“Çerçeve yasa” olarak nitelendirilen teklifin yasalaşmasının ardından Meclis’in 1 Ekim’e kadar çalışmalarına ara vermesi bekleniyor.

Genel Kurul’da, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi görüşülecek. Teklifte, PKK’nın silahlı faaliyetlerini tamamen sonlandırdığının ve fiili varlığını ortadan kaldırdığının resmi olarak tespit edilmesi halinde, örgütle bağlantılı bazı suçlara ilişkin soruşturma, kovuşturma ve infaz süreçlerinde erteleme uygulanması öngörülüyor.

Saat 11.00’de başlaması planlanan Genel Kurul oturumunu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de takip etmesi bekleniyor. Bahçeli, teklifin ilk imzacıları arasında bulunuyor.

Bahçeli, 1 Ekim 2024’te TBMM’nin yeni yasama yılı açılışında DEM Parti milletvekilleriyle tokalaşmış, 22 Ekim’deki partisinin grup toplantısında ise Abdullah Öcalan’a örgütün sona erdiğini açıklaması yönünde çağrıda bulunmuştu.

Teklifin bugün Genel Kurul’dan geçerek yasalaşması durumunda TBMM’nin de tatile girmesi öngörülüyor. Meclis İçtüzüğü kapsamında çalışmaların 1 Ekim’e kadar durması bekleniyor.

Adalet Komisyonu’nda 7 Ağustos’ta görüşülmeye başlanan ve yaklaşık 18 saatlik çalışmanın ardından kabul edilen teklif, yürürlük hükümleri dahil toplam 12 maddeden oluşuyor.

Düzenlemenin uygulanabilmesi için PKK/KCK ve bağlantılı yapılanmaların faaliyetlerine tamamen son verdiğinin, ellerindeki silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik birimlerince tespit edilmesi gerekiyor. Bu tespitin Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edilerek alınan kararın Resmi Gazete’de yayımlanması şartı aranacak.

Kanunun; PKK/KCK’yı kurma veya yönetme, örgüte üye olma, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme, propaganda yapma ve örgüt faaliyetleri kapsamında işlenen bazı suçların yanı sıra terörizmin finansmanına ilişkin suçları da kapsaması öngörülüyor.

Üst sınırı 15 yıl veya daha az hapis cezası gerektiren suçlara ilişkin devam eden soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl süreyle ertelenebilecek. Cezası 15 yıldan fazla olan suçlar ile müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis gerektiren dosyalarda ise erteleme süresi 10 yıl olacak.

MGK kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasından önce işlendiği halde kanun kapsamına giren suçlarla ilgili daha sonra başlatılacak soruşturmalar ise oluşturulacak kurulun iznine tabi olacak.

Örgütsel faaliyet kapsamında gerçekleştirilen kasten öldürme suçları ile 1 Haziran 2005’ten önce işlenen ve müebbet ya da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren bazı suçlar düzenlemenin dışında bırakılacak. İnfaz hakimliklerinin vereceği erteleme kararlarına karşı da itiraz yolu açık olacak.

Kanunun uygulanması ve sürecin değerlendirilmesi amacıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında özel bir kurul oluşturulacak. Kurulda Adalet, Dışişleri, İçişleri ve Milli Savunma bakanlarının yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, MİT Başkanı ve MGK Genel Sekreteri yer alacak. TBMM bünyesinde de uygulamaları takip etmek amacıyla bir İzleme Komisyonu kurulacak.

Teklifin Adalet Komisyonu’nda kabul edilmesinin ardından PKK’dan da açıklama geldi. Örgüt, düzenlemenin önemli eksiklikler ve hatalar içerdiğini savunarak teklifin kullanılan dil ve kapsam açısından yetersiz olduğunu ileri sürdü.

Açıklamada, komisyonda hazırlanan raporda demokratikleşme ve Kürt meselesinin çözümüne ilişkin önerilerin yeterince yer almadığı iddia edildi. Düzenlemede yalnızca silahsızlanmaya odaklanıldığı, sorunun daha geniş bir çerçevede ele alınmadığı öne sürüldü.

PKK ayrıca Abdullah Öcalan’ın süreçte üstleneceği role ilişkin düzenlemede açık bir çerçeve bulunmamasını eleştirdi. Açıklamada, söz konusu yasanın yalnızca bir başlangıç olarak görüldüğü ve ilerleyen dönemde yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulduğu görüşü dile getirildi.