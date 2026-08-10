29 Temmuz’da başlayan 2026-YKS tercih dönemi bugün saat 23.59’da sona erecek.

YKS sonuçlarının 21 Temmuz’da açıklanmasının ardından adayların üniversite ve bölüm tercihlerini yapabilmesi için süreç 29 Temmuz’da başlamıştı.

Adaylar tercihlerini ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasını kullanarak gerçekleştirebiliyor. Tercih ekranı bugün saat 23.59’a kadar açık olacak.

Üniversite adaylarının tercihlerini oluştururken 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alan şartları ve kontenjan bilgilerini dikkatle değerlendirmesi önem taşıyor.

2026-YKS’ye toplam 2 milyon 425 bin 627 kişi başvururken, sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’ne ise 2 milyon 255 bin 76 aday katılmıştı.