Milli Savunma Bakanlığı, yürütülen faaliyetlere ilişkin görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Somali Deniz Görev Grubu’nda yer alan TCG Göksu, TCG Gelibolu ve TCG Bartın tarafından, Çağrı Bey sondaj gemisi ile Korkut, Altan ve Sancar destek gemilerinin güvenliğinin sağlandığı belirtildi.

Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarının bölgedeki görevlerini planlandığı şekilde sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, gemilere yönelik refakat ve koruma faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi.