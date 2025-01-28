Mudanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan Mehmet Güngör, Yalı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde çöp konteynerlerini kamyona yüklerken yerde bir cüzdan fark etti. Yapılan incelemeler sonucunda, cüzdanın Nermin Ayhan'a ait olduğu tespit edilerek, kendisiyle iletişime geçilip cüzdanın bulunduğu bildirildi.

Cüzdanı bulduktan sonra ekip arkadaşları Hasan Özmandacı ve Mehmet Kılıç’a durumu anlattığını ifade eden Mehmet Güngör, “Cüzdandaki kimlik bilgilerinden yola çıkarak sosyal medya üzerinden sahibine ulaştık. Cüzdanı sahibine teslim ettiğimiz için mutlu ve gururluyuz.” dedi.



Cüzdanı teslim almaya gelen Nermin Ayhan’ın eşi Alahattin Ayhan, eşinin sabah 06.00’da şehir dışına gitmek için evden çıktığını ve cüzdanını yanlışlıkla konteynerin yanında unuttuğunu belirtti. Alahattin Ayhan, yaşanan süreci şöyle anlattı: “Eşim, çantasındaki bir şeye bakarken cüzdanını çıkarıp orada unutmuş. Kaybettiğini fark edince çok üzüldü. Ancak birkaç saat içinde belediye çalışanlarından cüzdanın bulunduğu ve teslim edileceği

haberini aldık. Gösterdikleri duyarlılık ve örnek davranış için belediye personeline teşekkür ederim.” Cüzdan, Mudanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde Alahattin Ayhan’a tutanak karşılığında teslim edildi.