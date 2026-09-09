Şarkıcı Güllü’nün 26 Eylül 2025’te Yalova’daki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirmesinin ardından yürütülen soruşturma ve dava sürecinde yeni bir gelişme ortaya çıktı. Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği canlı yayında kendisine yönelik eleştirilere sert tepki gösterdi.

Gülter, annesinin evine pencereden girmesi nedeniyle eleştirildiğini dile getirerek, eve girerken kimseye haber vermek zorunda olmadığını ifade etti.

"SİZ KÖPEKLERE HESAP VERECEK HALİM YOK"

Annesinin evine nasıl gireceğinin kimseyi ilgilendirmediğini belirten Gülter, canlı yayında şu sözleri kullandı: “Bugüne kadar hiç bunu söylemedim. Ben annemin evine ister damdan, ister camdan, ister kapından, ister tuvaletten girerim. Size hesap verenin... Ama siz buna zaten karışmazsınız. Artık vicdan işlerini geçtim. Sizi dramatikleştirmeyeceğim. Siz köpeklere hesap verecek halim yok.”

"KÜFÜR ETMEM LAZIM AMA EDEMİYORUM"

Gülter, kendisine yöneltilen eleştirilerin ardından annesinin hayatta olması halinde yaşanabilecekleri de dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Annemin evine girerken kimseye haber verecek hesabım yok benim. Keşke güzelim, canımdan ciğerim annem hayatta olsaydı da... Küfür etmem lazım ama edemiyorum. Sizi ilmek ilmek ederdi.” Gülter’in canlı yayındaki bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

DURUŞMA 1 EKİM’DE

Güllü’nün ölümünün ardından yürütülen soruşturma kapsamında kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanmış ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.

Güllü’nün ölümüne ilişkin davanın ilk duruşmasının 1 Ekim 2026 Perşembe günü Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılması bekleniyor.