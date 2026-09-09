Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı ağırladı. Beştepe'de yapılan görüşme, Yavaş’ın CHP’nin kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılmaması ve parti içindeki tartışmaların yeniden gündeme geldiği bir dönemde yaşanmasıyla dikkat çekti.

YAVAŞ CHP ETKİNLİKLERİNDE YER ALMADI

CHP ile Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti arasındaki siyasi ayrışmada uzun süredir net bir tutum ortaya koymayan Mansur Yavaş, CHP’nin Anıtkabir’de düzenlediği 103’üncü kuruluş yıl dönümü etkinliğine katılmamıştı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, etkinliklere katılmak yerine CHP’nin kuruluş yıl dönümünü kutlayan bir mesaj yayımlamakla yetinmişti.