Küçükçekmece'de 11 Temmuz 2025 tarihinde eski polis memuru Cemil Koç tarafından katledilen ve cesedi bir bavula yerleştirilerek Eyüpsultan'da yol kenarına atılan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin, katil zanlısı Cemil Koç'un (38) da aralarında yer aldığı 9'u tutuklu 11 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Duruşmada fikri sorulan Cumhuriyet Savcısı, önceki celsede sunduğu esasa ilişkin mütalaasını tekrarladığını ifade ederek, sanık Cemil Koç hakkında, ‘kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve ‘şantaj' suçlarından ise toplamda 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılma talebini yeniledi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

Cemil Koç, "kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme" suçundan dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Sanık Koç'a, üzerine atılı diğer suçlardan ise çeşitli oranlarda hapis cezası verildi.