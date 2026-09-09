Küçükçekmece'de 11 Temmuz 2025 tarihinde eski polis memuru Cemil Koç tarafından katledilen ve cesedi bir bavula yerleştirilerek Eyüpsultan'da yol kenarına atılan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin, katil zanlısı Cemil Koç'un (38) da aralarında yer aldığı 9'u tutuklu 11 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ayse Tokyaz Cinayetinde Karar Cikti Cemil Koca Agirlastirilmis Muebbet 1814914 202609092004 20260909200426 1

Duruşmada fikri sorulan Cumhuriyet Savcısı, önceki celsede sunduğu esasa ilişkin mütalaasını tekrarladığını ifade ederek, sanık Cemil Koç hakkında, ‘kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve ‘şantaj' suçlarından ise toplamda 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılma talebini yeniledi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

Cemil Koç, "kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme" suçundan dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ayse Tokyaz Cinayetinde Karar Cikti Cemil Koca Agirlastirilmis Muebbet 1814914 202609092004 20260909200426 2

Sanık Koç'a, üzerine atılı diğer suçlardan ise çeşitli oranlarda hapis cezası verildi.

Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ