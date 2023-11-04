Meteoroloji bugün (4 Kasım Pazar) için 4 kente turuncu, 8 kente ise sarı kodlu uyarı verdi. İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir ve Aydın'da kuvvetli lodos etkili oluyor.

Lodosla birlikte hava sıcaklığında ciddi bir artış meydana geldi. Hava Forum, Bursa'da hava sıcaklığının 32 dereceye ulaştığını bildirdi. Yapılan paylaşımda tüm zamanların Kasım ayı sıcaklık rekoru kırıldığı vurgulandı. Paylaşımda, "Bursa'da 32.0 derece ile tüm zamanların Kasım ayı sıcaklık rekoru kırıldı. Bir önceki rekor 31.0 derece ile 1961 yılına aitti" denildi.