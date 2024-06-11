 Bursa'da seyir halinde olan ticari taksi motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

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Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolcusunu alan ticari taksi Yıldırım Caddesi üzerinde seyir halindeyken, yine aynı caddeden Akçay Sokak'a girmekte olan motokuryeye çarptı.

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Kazada motokurye yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan kuryeye ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA