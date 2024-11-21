

Olay bugün saat 15.30 sıralarında Bursa’nın Orhangazi ilçesine bağlı Üreğil Mahallesi girişinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Nihat Ç. (54) Üreğil mahallesindeki alt yapı çalışmaları için Tırlarla mahalle girişine getirilen boruların yüklü olduğu tıra çıktı. Burada çalıştığı esnada bir borunun kayması sonucu boru ile birlikte tır dorsesinden düşen Nihat Ç. Ağır yaralandı.

Ambulansla hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Nihat Ç. ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bacağında kırık olduğu ve kafasından aldığı darbe ile ağır yaralı olan Nihat Ç. Buradaki ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: ŞERİFE ÖZ