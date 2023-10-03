Bursa’da toplu ulaşımda standardizasyonu sağlayıp, kalite ve konforun en üst seviyeye çıkarılmasını hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, 69 Gürsu minibüsünü BURULAŞ sistemine dahil etti.BURSA (İGFA) - Bursa’da ulaşım sorununun çözümü için raylı sistem, yeni yollar, köprü ve kavşak yatırımlarına ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan kentte toplu ulaşım kültürünün yaygınlaşmasına yönelik çalışmaları da hayata geçiriyor.

Trafiğe kayıtlı araç sayısının 1 milyonu aştığı ve her yıl 30-40 bin arttığı Bursa’da öncelikle sinyalizasyon optimizasyonu ile istasyonda bekleme süresi 2 dakikaya indirilip, kapasite yüzde 66 oranında artırıldı.

Şehir Hastanesi’ne kesintisiz ulaşım için planlanan Emek - Şehir Hastanesi raylı sistem hattında inşaat devam ederken, toplu ulaşımı tercih eden vatandaşların sayısı da gün geçtikçe artıyor. Geçtiğimiz yıl otobüslerle 146 milyon, metro ile de 98 milyon kişi taşıyan Burulaş, her gün toplu taşıma araçlarında ortalama 1 milyon kişi taşıyor. Minibüslerin BURULAŞ ağına dahil edilip, hizmette standardizasyonun sağlanması konusunda ilk adımı nisan ayında Kestel ve Çirişhane hatlarında çalışan minibüslerle atan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Gürsu minibüslerini Buruluş sistemine entegre etti. Artık Bursakart Elektronik Ücret Toplama Sistemiyle hizmet verecek araçların Burulaş filosuna dahil olması nedeniyle düzenlenen törene, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz, BESOB Başkanvekili Bahattin Korkmaz ve Gürsu Şoförler Odası Başkanı Recep Kaya katıldı.

TEK GAYEMİZ; SORUNSUZ ULAŞIM

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, her yıl nüfusun 40 bin-50 bin arttığı Bursa’da sorunsuz ulaşım gayesiyle önemli çalışmaları hayata geçirdiklerini söyledi. Ulaşım konusunda çözüm odaklı olarak tüm süreçleri takip ettiklerini ifade eden Başkan Aktaş, “Bursa’da herkesin dilinde ulaşım var. Günlük hayatımızda yürüdüğümüz yolu, kullandığımız toplu taşıma aracını, otobüs duraklarını, metro istasyonlarını, özel araçları, kavşakları, yolları, otoparkları ve daha bir çok şeyi ulaşım başlığı altına koyabiliriz. Bundan yola çıkarak gerçekten gece gündüz çalışıyoruz. Çözüm odaklı olarak da süreçleri takip ediyoruz. Bu şehirde ulaşım konusunun gündemden çıkabilmesi için radikal adımlara ihtiyaç var. Şehirdeki ulaşımın sorun olmaktan çıkması için akıllı kavşaklar, raylı sistem yatırımları, yeni yollar, köprü ve kavşaklar gibi fiziki yatırımlara da ağırlık veriyoruz. Ben göreve geldiğimde BURULAŞ’ın araç sayısı 1087’ydi. BURULAŞ’a bağlı şimdiye dek 2489 araçla hizmet veriyorduk, Gürsu ile bu sayı 2558’e yükseldi. Tek gayemiz vatandaşın huzurunu sağlamak; sabah vatandaşımızı işine sorunsuz, akşam da evine güvenle ulaştırmak. Bu projenin hayata geçirilmesinde katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Kazasız, belasız seyahatler diliyorum, Gürsu halkımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Projede emeği geçen herkese teşekkür eden Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık da “Artık Büyükşehir kalitesinde bir hizmet verilmeye başlandı. Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatları ve desteğiyle bu hizmet gerçekleşmiş oldu. Daha konforlu ve rahat ulaşımın sağlanacağı, şoför arkadaşlarımız için de daha huzurlu bir çalışma ortamının olacağı bir sisteme dahil olundu, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bursa’mıza, Gürsu’muza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

SİSTEM DEĞİŞTİ

Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın da bu uygulama ile Gürsu minibüslerinde önemli bir sistem değişikliğine gidildiğini hatırlattı. Aydın, “Adeta bir çağ atlatıldı. Bir fazla yolcu alabilmek için birbirleriyle yarışan, trafiği sıkıntıya sokan sistemden vazgeçtik. Kural ve kaideleri olan bir sisteme geçiyoruz. Allah hayırlı etsin. Elini taşın altına koyan bütün kardeşlerimizi tebrik ediyorum” dedi.

BESOB Başkanvekili Bahattin Korkmaz ise Büyükşehir Belediyesi’nin esnafa ve halka büyük katkılar sağladığını belirterek, bu katkının artarak devam etmesini diledi.