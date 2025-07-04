

BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi;

"Çınarcık Su Projesi isale hattı çalışmaları çerçevesince Osmangazi İlçesi Doburca Mahallesinde Doburca Caddesi üzerinde 200 metrelik güzergahta 04 Temmuz 2025-14 Temmuz 2025 tarihleri arasında ulaşım 3. Kadife Sokak Yolu kesişiminden itibaren 3. Zümrüt Sokak kesişimine kadar trafiğe kapatılacak olup, ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanacaktır. Çalışmalar süresince sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir."

Kaynak: İHA