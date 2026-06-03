Türkiye’de doğup bugün dünyanın önde gelen çocuk ve genç mobilya markalarından biri haline gelen Çilek, yeni dönemde marka yönetimi, müşteri deneyimi, ürün stratejisi, dijital dönüşüm ve uluslararası büyüme alanlarına odaklanarak global yolculuğunu daha da ileri taşımayı hedefliyor.

Bu kapsamda görevine başlayan Ertan Şensoy; global marka yönetimi, müşteri deneyimi, dijital pazarlama, perakende pazarlama, e-ticaret ve CRM süreçlerinin yanı sıra kategori yönetimi, ürün portföyü stratejisi, yeni ürün geliştirme, fiyatlandırma ve ticari büyüme alanlarına liderlik edecek. Şensoy, pazarlama ve ticari fonksiyonların entegrasyonunu güçlendirerek Çilek’in sürdürülebilir büyüme hedeflerine katkı sağlayacak.

18 yılı aşkın kariyeri boyunca FMCG, perakende ve teknoloji sektörlerinde önemli deneyimler edinen Ertan Şensoy; Coca-Cola, Danone, Ülker, Huawei ve Vivo gibi global şirketlerde marka yönetimi, ticari strateji, müşteri deneyimi ve büyüme odaklı liderlik görevleri üstlendi. Şensoy, yeni görevinde müşteri kazanımı ve sadakatinin artırılmasının yanı sıra kategori performansının geliştirilmesi, ürün inovasyon süreçlerinin hızlandırılması, perakende performansının güçlendirilmesi ve Çilek’in global pazarlardaki büyüme stratejisinin desteklenmesine liderlik edecek.

Şensoy’un farklı sektörlerde edindiği deneyimin, Çilek’in müşteri odaklı büyüme yaklaşımını daha da güçlendirmesi, veri odaklı karar alma kültürünü desteklemesi, dijital dönüşüm çalışmalarını hızlandırması ve markanın uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırması bekleniyor.

Çilek, güçlü mağaza ağı, yaygın satış kanalları ve 30 yıllık marka birikimiyle büyüme yolculuğunu sürdürürken, bu atama ile marka gücü, müşteri deneyimi, ürün stratejisi ve ticari performansı daha entegre bir yapıda yönetmeyi; uluslararası pazarlardaki büyümesini hızlandırmayı ve global marka değerini daha da ileri taşımayı hedefliyor.

Çilek Hakkında

Çilek, 1996 yılında aile şirketi olarak Türkiye'de kurulduğu günden beri, çocukların düşlerini odalarına kurmak için çalışıyor. Bugün bu topraklardan çıkan güçlü bir Türkiye markası olarak, 5 kıtada, 50’den fazla ülkede 500’den fazla satış noktasıyla 5 milyondan fazla çocuğun hayallerine dokunmanın haklı gururunu yaşıyor.