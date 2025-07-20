Şehir turu atan gençler sıcak havaların tadını doyasıya çıkardılar.
Bursa'nın Gürsu ilçesinde kırsal alanda park halindeki traktörün arkasındaki römorku suyla doldurup adeta yüzme havuzuna çeviren gençler, şehir turu atıp, eğlenceli anlarını cep telefonlarıyla kaydetti. Görüntülerde gençlerin römork içindeki suyun keyfini çıkarırken aynı zamanda traktörle mahalle turu attığı anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Mahalle sakinlerinin şaşkın ve gülümseyen bakışları arasında geçen mobil havuz turu, sıcak havada serinleme yöntemi olarak takdir topladı.
Kaynak: İHA