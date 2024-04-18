Ebru, ahşap boyama, yağlı boya gibi birçok eserlerden oluşan sergisinin açılışına Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Salih Metin, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Çetin, Çekirge Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Kemal Kaya, sağlık çalışanları, TRSM hastaları ve aileleri katıldı.

Sergi açılışında konuşan Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Salih Metin, il genelindeki 6 TRSM’de 4 bine yakın hastaya hizmet verildiği bilgisini verdi. Çekirge ve Hürriyet TRSM’den hizmet alan hastaların usta öğreticiler eşliğinde yaptıkları serginin açılışını yapmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Doç. Dr. Metin, toplum ruh sağlığı merkezlerinin kronik ruhsal bozukluğu olan hastaların sosyalleşmesinde önemli rol oynadığını belirtti.

Konuşmanın ardından kesilen kurdele ile serginin açılışı gerçekleştirildi. Daha sonra katılımcılar sergiyi gezerek, hastaların yaptığı birbirinden güzel eserleri ilgiyle inceledi. Sergi, 19 Nisan Cuma gününe kadar ziyaretçilerine açık kalacak.

Kaynak: İHA