Yapılan düzenleme ile hizmet masası sayısı 19’dan 38’e çıkarılırken, ofis sayısı da 7’den 11’e yükseltildi. Böylece işlem süresi de yarıya indirilerek yaklaşık 1 dakikadan 30 saniyeye düşürüldü.

Bursalılar artık kişiselleştirme işlemlerini 6 merkez ofis (Acemler, Üniversite, Arabayatağı, Hamitler/Fethiye, Şehreküstü ve Terminal) ile 5 ilçe ofisinde (Gemlik, Mustafakemalpaşa, Karacabey, İnegöl Özyinecik ve İnegöl İNULAŞ) gerçekleştirebilecek.

BURULAŞ’tan yapılan açıklamada, ilk defa kişiselleştirilmiş kart alacak vatandaşların tüm lokasyonlardan işlem yapabileceği, ayrıca kart değişimlerinde mevcut bakiyenin ve vizelenmiş özelliklerin yeni karta aktarılacağı belirtildi.

Kişiselleştirme ofisleri, hafta içi her gün 08.00 – 17.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam ediyor.