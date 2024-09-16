Bursa'nın sahip olduğu zengin mutfak kültürü ve tescilli lezzetleri, bu yıl 'Damağımdaki Bursa' temasıyla düzenlenen 3. Bursa Uluslararası Gastronomi Festivali'nde bir kez daha vitrine çıktı. Merinos Parkı'nda kentin gastronomi alanındaki potansiyeli gözler önüne serilirken, Bursa'nın duayen sanatçıları Müzeyyen Senar ve Zeki Müren'in isimlerinin verildiği çarşı alanlarında ziyaretçiler farklı lezzetleri tatma imkanı buldu. Bursa Üreten Kadınlar Sokağı'nda kadın dernekleri ve kooperatifleri kendi ürettikleri ürünleri sergilerken, 7 farklı ülkeden 8 yabancı şehir katılım sağladı ve iki yabancı konuk şef festivalde yer aldı.

'Bursa Lezzetleri ve Gastronomi Müzesi' ile katılımcılar görsel şölen yaşarken, festival yarışmalardan konserlere, dinletilerden eğitimlere, söyleşilerden panellere kadar 54 farklı etkinliğe ev sahipliği yaptı. Festivalin son gününde Şef Dr. Esat Özata, Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy moderatörlüğünde düzenlenen 'Gastro Söyleşi'lere Aslıhan Koruyan Sabancı, Ömer Pirge ve Pınar Altuğ Atacan konuşmacı olarak katıldı. İkizler Börek ile 'Börek yeme yarışması', Şef Maxime Joseph Petit ve Şef Adem Buluş ile 'Açık Mutfak' etkinlikleri, katılımcılara keyifli anlar yaşattı. 'Bedevi' konseriyle müzik dolu bir gün geçiren ziyaretçiler, Bursaspor - Tokat Belediye Plevne Spor maçını da alana kurulan dev ekrandan takip etti.



Zengin bir içerikle hazırlanan festival, 3 günün sonunda muhteşem bir konserle sona erdi. Damaklarda eşsiz lezzetler bırakan Gastronomi Festivali kapsamında düzenlenen Fettah Can konseriyle de coşku doruğa çıktı. Alanı hıncahınç dolduran Bursalılar, ünlü sanatçının şarkılarına eşlik ederek unutulmaz bir akşam yaşadı. Konseri eşi Seden Bozbey ile birlikte izleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, gece sonunda Fettah Can'a günün anısına çini tablo ve çiçek takdim etti. Bursalı bir sanatçıyı festivalde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Başkan Bozbey, alanı dolduran Bursalılara da teşekkür etti.