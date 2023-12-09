2018 yılında Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ın duyurduğu, iddialı bir deprem uyarı sistemi, 45 gün önceden depremleri tespit edebileceği vaadiyle kurulmuştu. Ancak geçen süre zarfında sistem, beklenen performansı sergileyemediği gibi, herhangi bir depremi önceden tahmin etmekte başarısız oldu. Bu durum, kamuoyunda büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

Söz konusu sistem, Trilye bölgesinde çanak antenlerle donatılmış, elektrik panelleriyle desteklenmiş ve çevresi özel bir güvenlikle korunmuştu. Ancak, bu gösterişli kurulumun ardında sistemin nasıl çalıştığına dair herhangi bir şeffaflık bulunmuyor ve bu konuda bilgi veren kimse olmadığı ifade ediliyor.

Her ay ödeme de yapılıyor

Son olarak 4 Aralık'ta yaşanan ve 5.1 büyüklüğündeki depremi sistemin önceden bildirim yapamadığı ortaya çıktı. Mudanya Belediye binası ise depremden zarar gördü ve tahliye edildi. Bu durum, belediyenin kurduğu sisteme olan güveni sarsarken, yapılan iddialar arasında her ay özel bir şirkete ödeme yapıldığı da bulunuyor.

Başkan Türkyılmaz'ın 2018 yılında gururla duyurduğu bu deprem uyarı sistemi, vaat ettiği performansı sağlayamayarak eleştirilerin odağı haline geldi. Bugüne kadar herhangi bir başarılı uyarı gerçekleşmediği gibi, sistemin nasıl işlediği ve neden başarısız olduğu da belirsizliğini koruyor.

Dünyada böyle bir uygulama yok

AK Parti Mudanya Belediye Meclis Üyeleri, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ın iddia ettiği ancak çalışmadığı öne sürülen deprem uyarı sistemi hakkında çarpıcı bir açıklamada bulundu. Meclis üyeleri, bu sistemin dünyada var olmayan bir hayal ürünü olduğunu savunarak, belediye başkanının kendi hayal dünyasında yarattığı bir senaryo olarak nitelendirdi.

Meclis üyeleri, yapılan açıklamada, “Bir ay önceden 20 gün önceden falan diyorsunuz da böyle bir sistem dünyada yok! Bunun Mudanya merkezli bir depremde dahi işe yaramadığını hep beraber görmüş olduk. Sadece belediye başkanının kendi hayal dünyasındaki söyleminde kalmış oldu. Hangi depremi uyardı. Bu sistem eğer bugüne kadar işe yarıyor olsaydı zaten daha öncesinde de muhakkak bir bilgilendirme geçmiş olacak ve vatandaş bu durumda mağdur edilmemiş olacaktı” dedi.