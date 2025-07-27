Dün akşamüstü saatlerinde Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Ağlaşan Mahallesi'nde başlayan orman yangını, hala devam ediyor. Kestel'de başlayan orman yangını, Gürsu'nun çeşitli köylerine kadar ulaştı. Son olarak Osmangazi ilçesinin Avdancık Mahallesi'ne gelen alevler sebebiyle köyde tahliye kararı alındı.

Bursa Valiliği'nden yangınla ilgili yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

"Gürsu ilçemizin kırsal mahallelerinde devam eden orman yangınları kapsamında yürütülen tahliye çalışmaları sonucu:

▪️ Karahıdır: 170 hane / 708 vatandaş

▪️ İğdir: 220 hane / 600 vatandaş

▪️ Avdancık: 90 hane / 457 vatandaş

Toplam: 480 hane, 1.765 vatandaşımız güvenli şekilde tahliye edilmiştir.

Yangın söndürme çalışmaları 1.163 personel ve 496 araç ile aralıksız sürdürülmektedir."