Yangının, çocukların annesinin ekmek almaya giderken ocakta altını yanık bıraktığı tencereden çıktığı öğrenildi. Hayatını kaybeden 2 kardeş, gözyaşlarıyla toprağa verildi.



Edinilen bilgiye göre yangın, Çayır Mahallesi Çayır Sokak'ta 5 ferdi bulunan Durmuş ailesinin evindde çıktı. İddiaya göre, çalıştığı iş yerinde gece mesaiye kalan baba Burak Durmuş (32) evde olmayınca anne Eylem Durmuş (29) akşam yemeği için ocağa koyduğu tencerenin altını açık bırakıp ekmek almak için fırına gitti. Bu sırada alev alan tenceren çıkan alevler önce perdeleri tutuşturdu. Evin mutfak kısmında başlayan yangın kısa sürede evin üst katında bulunan 5 aylık Sevginur Durmuş ile ağabeyleri Enes Durmuş (3) ile Efe Durmuş'un (4) bulunduğu odaya da sirayet etti. 3 kardeşten 3 yaşındaki Enes Durmuş merdivenlerden alt kata inmeyi başarırken 2 kardeşi 5 aylık Sevginur ile 4 yaşındaki Efe alevlerin arasında kalarak can verdi.

Eve geri geldiğinde Enes Durmuş'u komşularının kapısı önünde yaralı ve yarı baygın halde gören anne Eylem Durmuş feryat edince komşuları sokağa döküldü. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Hayatlarını kaybeden 5 aylık Sevginur bebek ve 4 yaşındaki ağabeyi Efe'nin cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan ortanca kardeş Enes Durmuş'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ve itfaiye ekipleri yangın ile ilgili tahkikat başlattı.

Yenişehir İlçe Belediye Başkanı Ercan Özel, yangınla ilgili yaptığı açıklamada, "Dün gece saat 22.30 sıralarında Çayır Mahallesi'nden Burak Durmuş'un evinde çıkan yangın nedeniyle evlatları 4 yaşındaki Efe Durmuş ve henüz 5 aylık bebek olan Sevginur Durmuş'un vefatı hepimiz derinden sarstı. Gece hemen olay yerine ulaştık, ailemizin yanında olduk ama hiç kimsenin elinden bir şey gelmedi. Rabbim, başta aileleri ve akrabaları olmak üzere tüm ilçemize sabırlar versin. Çocuklarımızı cennete uğurlamak için son vazifemizi bugün yapacağız. Bu acıyı kelimelerle izah etmekte zorluk yaşıyoruz" dedi.

İki kardeşin cenazelerinin bugün ikindi namazını müteakip Demirboğa Mahallesi'nde defnedildi.